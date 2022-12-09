Adıyaman’da sahte içki operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 2 şahıstan 1’i mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen kaçakçılıkla mücadele soruşturmaları çerçevesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 farklı adres ve 2 farklı iş yerine sahte içki operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyon sonucunda 85 litre sahte viski yapımında kullanılan etil alkol, 12 litre içime hazır sahte viski, 50 paket kaçak sigara, 21 adet viski yapımında kullanılan aroma ve 14 adet alkol tespit kiti ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken olayda gözaltına alınan ve daha sonra Adıyaman Adliyesi’ne sevk edilen F.A., isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.A. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.