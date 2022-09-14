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Adıyaman’da orman yangını başladı
Adıyaman’da ki Karadağ Ormanlık alanında yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.
ADIYAMAN 14.09.2022, 17:38
Adıyaman’da ki Karadağ Ormanlık alanında yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.
Adıyaman’ın Kuzeyinde bulanan Karadağ Ormanlık alanda ilk bilgilere göre bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine Orman İşletme ve Adıyaman Belediyesi’ne ait itfaiye araçları sevk edildi. Karadağ ormanlık alanında bulunan Perre Uygulama Otelinin batısında ki alanda başlayan yangına ekiplerin müdahalesi zorlu arazi koşulları nedeniyle güçlükle sağlanıyor. Çok sayıda vatandaş ve polis ekibi de yangına ağaç dallarıyla müdahale ederek söndürme çalışmalarına yardımcı oluyor.
Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangını kontrol etmek için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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