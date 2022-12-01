Adıyaman’da günlük 20 bin öğrenciye ücretsiz yemek veriliyor

Adıyaman’da Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yaklaşık 20 bin öğrenciye ücretsiz yemek veriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığının eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve öğrencilerin eğitime erişimini artırmak için sosyal politikalarla öğrencileri desteklemeye devam ediyor. Bu çerçevede Adıyaman’da taşımalı olarak eğitim gören öğrencilerin öğle yemekleri büyük çoğunlukla Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Öğretmenevi Döner Sermaye İşletmeleri bünyesinde kurulan mutfaklarda hazırlanarak öğrencilerimize ücretsiz olarak veriliyor.

Adıyaman’da taşımalı eğitim içerisinde bulunan 9 bin 511 ilköğretim, 7 bin 188 ortaöğretim, bin 169 özel eğitim, bin 520 okul öncesi olmak üzere toplam 19 bin 388 öğrenci; sağlıklı, dengeli beslenme ve kalori değerlerine göre hazırlanan öğle yemeği hizmetinden ücretsiz olarak faydalanıyor.

Ayrıca taşıma içerisinde bulunmayan fakat maddi durumu iyi olmayan taşıma içerisindeki okullarımızda eğitim gören bin 153 öğrenciye de Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla ücretsiz yemek hizmeti veriliyor.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi yemekhanesini ziyaret ederek taşımalı olarak gelen ve yemek hizmetinden faydalanan öğrencilerle bir araya geldi.

Yapılan çalışmalar hakkında Adıyaman Öğretmenevi Müdürü Aziz Özbilgiç, Okul Müdürü Enver Çetinkaya ve çalışanlardan bilgi alan Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, "Köylerden ve kasabalardan taşımalı olarak taşıma merkezlerine eğitim öğretim için gelen 19 bin 388 öğrencimize günde bir, öğünde dört çeşit ücretsiz yemek veriliyor. Genellikle öğretmenevlerimizin mutfağında hazırlanan yemeklerimiz hijyen koşullarında üretilmektedir. Yemeklerimiz, her gün gıda mühendislerimiz tarafından denetlenmekte olup; termoboxlar içerisinde soğumadan okullarımıza teslim edilmektedir. Okullarımızdaki yemek teslim alma komisyonunca açılan yemekler görevlendirilen yemek dağıtıcıları tarafından öğrencilerimize verilmektedir. Bakanlığımızca bu sene ilk defa okul öncesi öğrencilerimize de ücretsiz yemek desteği verilerek okul öncesi eğitime erişimin yaygınlaştırılması hedeflenmiştir. Yaptığımız okul ziyaretlerinde idarecilerimiz, öğretmenlerimiz, çocuklarımız ve velilerimizin yemeklerden gayet memnun olduğunu görüyoruz. Yemeklerimizin daha kaliteli olması için gereken her türlü tedbiri almış durumdayız. Öğrencilerimize bu imkanları sunan Bakanımız Mahmut Özer başta olmak üzere tüm emeği geçenlere öğrencilerimiz adına teşekkür ederim." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı daha sonra öğrencilerle yemek yiyerek onlarla sohbet etti.