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Adıyaman’da ev yangını
ADIYAMAN’DA BİR EVE ÇIKAN YANGIN İTFAİYENİN ZAMANINDA MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.
ADIYAMAN 23.10.2020, 11:57
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Adıyaman’da bir eve çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Yangın, Adıyaman merkez Mara Mahallesi 1302 sokakta ki Ali Çavuş’un evinde meydana geldi. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın fark edilince durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede yangın yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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