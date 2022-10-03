Adıyaman’da Dünya Yürüyüş Günü etkinliği

Türk Kızılayı Adıyaman Şubesi tarafından 3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü etkinliği düzenlendi.

Türk Kızılayı Adıyaman Şube Başkanlığı, kadın teşkilatı ve gönüllüleri tarafından yürüyüş etkinliği yapıldı. 3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü nedeniyle ‘Sağlığa Yürüyoruz’ pankartı Şube Başkanlığı önünden Mimar Sinan Kültür Parkına kadar davul zurna eşliğinde yürüdü.

Fiziksel aktivitenin sağlık için öneminin yeterince anlaşılamaması ile yaşam koşullarının kolaylaşması sonucu giderek daha hareketsiz bir yasam tarzının benimsendiğini dile getiren kadınlar, sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenlediklerini aktardı.