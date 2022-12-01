Adıyaman’da çiftçilere 6 bin ceviz fidanı dağıtıldı

Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğinin desteği ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün organizasyonunda Tarım Kredi Kooperatifi bahçesinde gerçekleşen ceviz fidanı dağıtım programına Vali Mahmut Çuhadar, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas ve çiftçiler katıldı.

Son yıllarda alternatif ürünlere yönelerek üretim deseninde büyük değişimlere giden Adıyaman’da valilik kentte tarımın gelişmesi ve iklim koşullarına uygun ürünlerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman Merkez ve ilçelerdeki arazilerin katma değeri yüksek tarım ürünleriyle buluşturmayı hedefleyen Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilerin birim alandan yüksek gelir elde edebilmesi ve katma değeri yüksek ürünlere yönlendirmek amacıyla Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğinin desteği ile Adıyaman merkezde 4 bin, Çelikhanlı çiftçilere de 2 bin olmak üzere toplam 6 bin adet ceviz fidanı dağıttı.

Ekonomisinin büyük bir bölümü tarıma dayanan Adıyaman’da çiftçilerin alternatif ürünlere ve meyveciliğe olan ilgisinin her geçen gün artığını belirten Vali Mahmut Çuhadar, “Çiftçilerimizi desteklemeye yönelik Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün koordinesinde gerek İl Özel İdaresi olarak gerekse de Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği olarak destek veriyoruz. Çiftçilerimizin gelirini artırmak ve kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek amacıyla bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz.

Bugünde dağ bölgesindeki köylü ve çiftçilerimizin bizlerden talep ettiği 6 bin adet ceviz fidanlarını dağıtıyoruz. Bu fidanların 4 bin adetini il merkezinde, 2 bin adetini de Çelikhanlı çiftçilerimize dağıtacağız. Yine ‘Meyveciliği geliştirme projesi’ çerçevesinde 40 bin adet nar, 5 bin adet badem fidanını önümüzdeki günlerde Kahta, Samsat ve Sincik ilçelerimize dağıtacağız. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da ilimizde tarım ve hayvancılığın gelişmesi ve kırsaldaki vatandaşlarımızın refah seviyesinin yükseltilmesi için çiftçilerimizi her daim desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Çiftçiler ise yapılan desteklerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Vali Mahmut Çuhadar’a ve diğer yetkililere teşekkür etti.