Adıyaman’da ’Cennet Hurması’ hasadı başladı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Trabzon Hurması olarak da bilinen Cennet Hurmasının hasadına başlandı.

Vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olan ve birçok hastalığa karşı koruyucu ve tedavi edici özellikleri olduğu bilinen ’Trabzon Hurması’ hasadına Gölbaşı ilçesine bağlı Bağlarbaşı Köyü’nde başlandı.

Her geçen yıl üretim alanı artırılarak yakın bir gelecekte Gölbaşı ilçesinin popüler tarım ürünleri arasında yerini alacak olan hurma hasadına Vali Mahmut Çuhadar, Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Belde Belediye Başkanları ve çiftçiler katıldı. Hurma bahçesini gezerek, hurma hurmaları dalından koparan Vali Mahmut Çuhadar, hurmanın üretimi ile hasat, tasnif, paketleme ve sevk işlemleri hakkında bilgi alıp, çalışanlara kolaylıklar diledi.

Hurma üretiminin her geçen yıl artırılarak Gölbaşı ilçesinin tarımı başta olmak üzere sosyo-ekonomik yapısına ciddi katkılar sağladığını belirten Vali Mahmut Çuhadar, “Gölbaşı ilçemizde bu yıl hasadı başlatmış bulunuyoruz. Hasadın bereketli olmasını diliyorum. Gölbaşı ilçemiz ürün çeşitliliği bakımından zengin ve hurma üretimi için her yönüyle elverişli bir iklime sahiptir. Gölbaşı ilçemiz Cennet Meyvesi olarak bilinen Hurma ile anılan bir ilçemiz. Hurma üretiminde Türkiye’de de iddialıyız. Hurma üretiminde Adana’nın Kozan ilçesinden sonra Gölbaşı ilçemiz üretimde ikinci sırada yer almaktadır. Ekili alanda da yine Adana ve Denizli’den sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Verdiğimiz desteklerle bundan sonra bu alanların daha da genişleyeceğini düşünüyoruz. Hurma da rekolte her geçen yıl biraz daha artıyor. Bu yıl 5 bin dekarlık alanda yaklaşık 7 ile 8 bin ton hurma hasadı bekleniyor. Hasadın üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Çiftçilerimizin tarımsal gelirini yükseltmek ve meyveciliğin gelişmesini sağlayarak ekonomiye katkıda bulunmak amacıyla 2020 yılında 35 bin, 2021 yılında 50 bin ve bu yıl da 25 bin olmak üzere toplamda 100 binin üzerinde hurma fidanı dağıttık. Çiftçilerimize yönelik desteklerimiz gelecek yıllarda da devam edecektir. Hurma fidanlarının ve hasadının çiftçilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Hasat sonrası Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, Meyveciliği Geliştirme Projesi çerçevesinde çiftçilerin gelirlerinin artırılması amacıyla İl Özel İdaresinin desteği ile Gölbaşılı çiftçilere 25 bin Trabzon Hurması fidanı dağıtıldı.