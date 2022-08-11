banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Bal, petekte durduğu gibi durmadı
Bal, petekte durduğu gibi durmadı
Tarlada çalışan işçi kadınlardan hemcinslerine sitem
Tarlada çalışan işçi kadınlardan hemcinslerine sitem
Borsa güne rekor seviyede başladı
Borsa güne rekor seviyede başladı
Cari denge 3,45 milyar dolar açık verdi
Cari denge 3,45 milyar dolar açık verdi

Adıyaman’da 5 bin kişilik aşure ikramı

Adıyaman Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlediği aşure programında 5 bin kişiye aşure ikramında bulundu.

ADIYAMAN 11.08.2022, 17:50
Adıyaman’da 5 bin kişilik aşure ikramı

Adıyaman Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla düzenlediği aşure programında 5 bin kişiye aşure ikramında bulundu.

Her yıl muharrem ayı dolayısıyla aşure programı düzenlemeyi ihmal etmeyen Adıyaman Belediyesi, bu yıl da geniş katılımlı bir organizasyona imza attı. Demokrasi Parkı önünde gerçekleşen etkinlikte 5 bin kişilik aşure ikramında bulundu. Vatandaşlara kendi elleriyle aşure dağıtan Belediye Başkan Yardımcılarından Şerif Ayaz ile Ramazan Oruç, Muharrem ayı ile ilgili yaptığı konuşmada, “Adıyaman Belediyesi olarak Muharrem ayı dolayısıyla Demokrasi Meydanında binlerce hemşerimize kardeşlik, paylaşma, dayanışma ve bereketin simgesi olan aşure ikramında bulunduk. Allah bütün milletimize birlik beraberlik nasip etsin” diye konuştu.

Yorumlar (0)
27°
parçalı bulutlu