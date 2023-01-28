Adıyaman’da 105 köy, 176 mezra yolu kapandı

Adıyaman’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 105 köy yolu, 176 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışı Adıyaman’ın rakımı yüksek yerleşim yerlerinde etkili oluyor. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Adıyaman merkeze bağlı 19 köy, 19 mezra, Besni ilçesine bağlı 3 köy, 2 mezra, Çelikhan ilçesine bağlı 20 köy, 31 mezra, Gerger ilçesine bağlı 39 köy, 76 mezra, Gölbaşı ilçesine bağlı 6 köy, 6 mezra, Kahta ilçesine bağlı 4 köy, 9 mezra, Sincik ilçesinde 14 köy, 33 mezra olmak üzere toplam 66 köy ve 100 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdare ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor.