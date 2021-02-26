Adıyaman turizmde atağa kalkıyor

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaparak bu uygarlıkların kalıntılarını taşıyan, zengin tarihi, doğal ve kültürel değerleri ile tarih sahnesindeki yerini alan Adıyaman’ın turizmde rekabet potansiyeli güçleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti ve AB İşbirliği ile Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (İPA) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan rekabetçi sektörler programı kapsamında Adıyaman Valiliğinin yararlanıcı olduğu Adıyaman’da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesinin teknik yardım bileşeni açılış toplantısı yapıldı. 2 Yıl sürecek proje kapsamında turist sayısının artması, geceleme süresinin uzaması ve turizmden elde edilen katma değerin artmasını hedefliyor.

Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığında düzenlenen teknik yardım bileşeni açılış toplantısına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcileri, AB Türkiye Delegasyonu temsilcileri ve proje yürütme kurulu üyeleri katıldı.

Adıyaman Valiliği tarafından uygulanmakta olan projenin birinci etabında yer alan inşaat ve müşavirlik bileşeni kapsamında Kommagene Odak Binası ve 9 tarihi ören yerinde çevre düzenleme ve inşaat çalışmalarına geçtiğimiz Haziran ayında başlanmıştı. Projenin ikinci etabı olan teknik yardım bileşeni kapsamında ise yürütülecek faaliyetlerin detayları katılımcılarla birlikte ele alındı. Bu faaliyetler arasında çeşitli araştırma ve raporlar, tasarım çalıştayları, ulusal (2 adet) ve uluslararası (1 adet) fuar katılımları, promosyon etkinlikleri, gezi rehberleri, uluslararası festival ve turizm değer zincirini güçlendirmeye yönelik çeşitli eğitimler yer alıyor.

Adıyaman’ın sahip olduğu tarihi ören yerleri ile adeta açık hava müzesi konumunda olduğunu belirten Vali Mahmut Çuhadar, “AB Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesinin ikinci etabında yapılacak çalışmalar sonucunda Adıyaman’da turizm alanında önemli değişim ve gelişmelerin yaşanarak turizmden elde edilen katma değerin artırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda, Adıyaman’ın turizmde hak ettiği noktaya gelebilmesi ve turizmin 4 mevsime yayılması amacıyla destinasyon planlaması, saha analizleri, araştırmalar, yurt içi ve yurt dışı tanıtım ve promosyon faaliyetleri ile turizm paydaşlarına yönelik eğitimler ve fuar katılımları planlanmaktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın koordinesinde sürdürülen bu projeyle turizm alanında Adıyaman’ın çok büyük kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz. Bu projenin hayata geçirilmesi ve uygulaması noktasında emek veren, katkıda bulunan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.