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Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezi yerinde incelendi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz, Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezini yerinde inceledi.

ADIYAMAN 19.02.2021, 17:45
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Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezi yerinde incelendi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz, Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezini yerinde inceledi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz, İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından güdümlenen projeler arasında yer alarak Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerin kalifiye eleman sıkıntısını gidermek ve sanayide ihtisaslaşmanın desteklenmesi amacıyla hizmete sunulan Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezindeki atölyeleri gezdi.

Vali Mahmut Çuhadar ve Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz’e, ATSO Başkanı Mustafa Uslu, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu, Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, ATSO Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, ATSO Başkanvekili Metin Günay, İKA Adıyaman Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Onur Yıldız ve ATSO yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Vali Çuhadar ve protokol üyeleri Adıyaman’ın unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerinin gün yüzüne çıkarılması amacıyla İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen ve ATSO tarafından ASGEM bünyesinde kurulan Adıyaman Mutfak Sanatları Merkezinde garsonluk ve aşçılık kursiyerleriyle bir araya geldi. Vali Çuhadar, çalışmalara destek vereceklerini ifade ederek kursiyerlere başarılar diledi.

Atölyeleri tek tek gezen Vali Mahmut Çuhadar ve GAP İdaresi Başkanvekili Mehmet Açıkgöz, AR-GE faaliyetlerinin gerçekleştirildiği merkezin son durumu ile ilgili ATSO Başkanı Mustafa Uslu’dan bilgiler aldı.

Vali Çuhadar ve GAP İdaresi Başkanvekili Mehmet Açıkgöz, GAP İdaresi tarafından desteklenen “Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezi Nitelikli Eleman Yetiştirilmesi ve İstihdamı Projesi” kapsamında tekstil ve konfeksiyon kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını verdi.

İldeki sanayi tesislerinin kalifiye eleman sıkıntısını giderecek ve Adıyaman sanayisinin daha çok AR-GE ve innovasyona yönelmesini sağlayacak sanayi geliştirme merkezinde laboratuvarlar, tekstil ve konfeksiyon alanına yönelik uygulama atölyeleri, eğitim salonları, toplantı salonları ve bilgisayar sınıfları yer alıyor.

Burada konuşan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, “Bu binamız malumunuz kalkınma ajansımızın teşvikleriyle bundan yaklaşık 2 yıl önce tamamlanmış ve teslim edilmiş bir binadır. İş gücünün aradığı nitelikli eleman yetiştirmek ve iş gücüne kazandırmak için uygulanmış bir projedir. Projenin yürütülmesi esnasında GAP İdaresi Başkanlığı da bize gerekli proje desteğinde bulundu. Şuan burada yürütülen projeler GAP İdaresinin destekleriyle devam etmektedir. Sanayinin ve hizmet sektörünün aradığı iş gücü elemanını burada yetiştirerek ekonomiye katkı sağlamak temel amaçlarımızdan biridir. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada ASGEM’de olan kurslara desteklerimiz artarak devam edecek. Burada yürütülen projelerin Adıyaman’a hayırlı olacağına inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu ise konuşmasında, “Dünyamızda olduğu gibi ülkemizde de sanayiciler için en büyük sıkıntı kalifiye elaman bulamama sıkıntısıdır. Bizlerde bu sıkıntıyı ve eksikliği ortadan kaldırmak için bu işe başladık ve bu seviyelere geldik. Burada tabi bir çok kurumun desteği oldu. Bizler burada iş garantili kalifiye eleman yetiştiriyoruz. Kursa katılan kursiyerlerimiz ben nerede çalışacağım kuşkusu yaşamıyor. Kursu tamamlayan arkadaşlarımız firmalarda direk iş başı yapabiliyor. Buda bizler için, sanayicilerimiz için çok önemli. Donatılmış atölyelerimiz var, otomotiv, mobilya gastronomi, tekstil gibi 11 sektörde faaliyet göstereceğiz inşallah” diye konuştu.
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