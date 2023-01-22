Adıyaman FK - Kırklarelispor: 0-1

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Adıyaman FK, kendi evinde ağırladığı Kırklarelispor’a 1-0 mağlup oldu.

Adıyaman Atatürk Stadında oynanan maçı Hakem Taner Tuncer yönetti. Kıyasıya mücadele eden maçın 16.dakikasında Kırklarelispor oyuncusu Enes İlkin’in attığı gol ile maç 1-0 oldu. Maçın ilk yarısında başka gol gelmeyince maç 1-0 tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında ise her iki takımın oyuncuları tarafından kıyasıya mücadele edildi. 5 Dakika uzatmalara gidilen maçta her iki takımdan da gol gelmeyince maç 1-0 sona erdi.