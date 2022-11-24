Adıyaman Belediyesi öncülüğünde, UNHCR (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) ve ilde faaliyet gösteren STK’larla beraber “Adıyaman çok sektörlü ihtiyaç analizi” çalıştayı düzenlendi.

Adıyaman’da bir otelin çok amaçlı salonunda icra edilen çalıştaya Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, İl Göç Müdürü Murat Atilla, İş-Kur İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya, SYDV İl Müdürü Mehmet Şimşek, Kızılay Şube Başkanı Mehmet Murat Bulut, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, UNHCR görevlileri, dernek başkanları ve STK temsilcileri katıldı.

Yoğun katılımın sağlandığı çalıştayda konuşan Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, “Adıyaman Belediyesi olarak Adıyaman’da yaşayan tüm kesimlere ulaşmanın, sorunlarına çözüm, dertlerine dermanın olmanın gayretinde olduklarını söyledi.

Başkan Vekili Ayaz, “UNHCR ile kurumsal işbirliği yaparak belediyemiz bünyesinde UNHRC irtibat ve destek ofisini üç yıl önce hayata geçirdik. Pandemi döneminde bin 500 aileye hijyen seti, temizlik malzemesi, farklı kurumlara 50 bin maske dağıtımıyla hem yerli halkımıza hem de mültecilerimize destek olduk. Belediye başkanımızın destek ve yönlendirmeleriyle birçok uluslararası projeyi hayata geçirdik.

Belediyemiz liderliğinde UNHCR ve STK’ların işbirliğinde ilimizde ikamet eden 16 bin kişiyle ihtiyaç anketi gerçekleştirdik. Çalışmanın analizini yaptığımız çalıştayla değerlendirdik.

Anketin sonuçları yapılan çalıştayla analiz edildi. Kurum temsilcilerinin katkılarıyla rapor haline getirilerek saha çalışmalarında kullanılmak üzere belediyemizce ilgili kurumlara iletilecek” diye konuştu.