banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Necmettin Erbakan kimdir Mutlaka izleyin!
Necmettin Erbakan kimdir Mutlaka izleyin!
iPhone, depresyon ölçecek!
iPhone, depresyon ölçecek!
Kılıçdaroğlu’ndan kalpaklı poz
Kılıçdaroğlu’ndan kalpaklı poz
Veyis Ateş'ten aylar sonra açıklama
Veyis Ateş'ten aylar sonra açıklama

Adıyaman Baro Başkanı Bilal Doğan görevi devraldı

Adıyaman Baro Başkanlığına seçilen Bilal Doğan, bu gün mazbatasını alarak göreve başladı.

ADIYAMAN 22.09.2021, 18:11
Adıyaman Baro Başkanı Bilal Doğan görevi devraldı

Adıyaman Baro Başkanlığına seçilen Bilal Doğan, bu gün mazbatasını alarak göreve başladı.

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen ve 5 adayın yarıştığı genel kurulda adaylardan Bilal Doğan en yüksek oyu alarak başkan seçilmişti. Mazbatasını alan Bilal Doğan, mevcut başkan Mustafa Köroğlu’ndan görevi devraldı.

Devir teslim töreninde konuşan eski Başkan Mustafa Köroğlu, seçimlerin demokrasinin vazgeçilmezi olduğunu belirterek, kızmadan, küsmeden mesleki dayanışma içerisinde olunması gerektiğini dile getirdi.

Baro Başkanı Bilal Doğan ise konuşmasında, “Çok güzel bir seçim yarışını geride bıraktık. Demokratik ve hoşgörü ortamında seçim gerçekleşti. Sonuç hepimizin için hayırlı olsun. Kaybeden yok, Adıyaman Barosu kazandı. Birlik ve dirliğimizi yakalayarak, yargı üzerindeki baskıları bertaraf etmeye çalışacağız. Mesleğimizi ve meslektaşlarımızı yükseltmeliyiz. Buna tüm meslektaşlarımız katkı sunacaktır. Seçim geride kaldı. Biz bir ve beraber olarak baromuzu daha ilerlere götürmenin gayretinde olacağız” dedi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Trabzonspor 5 13
3. Altay 6 12
4. Karagümrük 6 11
5. Konyaspor 5 11
6. Hatayspor 5 10
7. Fenerbahçe 5 10
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Sivasspor 6 6
12. Adana Demirspor 6 6
13. Malatyaspor 6 6
14. Göztepe 5 5
15. Gaziantep FK 5 5
16. Kasımpaşa 5 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 6 14
2. Real Madrid 5 13
3. Valencia 5 10
4. Rayo Vallecano 6 10
5. Real Sociedad 5 10
6. Athletic Bilbao 6 9
7. Sevilla 4 8
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 5 8
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 6 4
16. Celta de Vigo 6 4
17. Espanyol 5 3
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 4 0