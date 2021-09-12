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Adıyaman 1954 Spor: 0 - Soma Spor: 2

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor, Soma Spor’a 2-0 yenildi.

ADIYAMAN 12.09.2021, 18:47
Adıyaman 1954 Spor: 0 - Soma Spor: 2

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor, Soma Spor’a 2-0 yenildi.


Adıyaman 1954 Spor, Soma Spor’u ağırladı. Adıyaman Atatürk Stadında oynanan maçı Oğuzhan Uğurlu yönetti.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan maç oldukça çekişmeli geçti. Maçın ilk dakikasında her iki takımdan da gol gelmeyince ilk yarı 0-0 beraber bitti.


Maçın 52.dakikasında Soma Spor oyuncusu Melih Şencan’ın vurduğu top fileyle buluştu. Maç 1-0 oldu. Maçın 66.dakikasında Soma Spor oyuncusu Yasin Abdioğlu’nun vuruşuyla top ağlarla buluştu; maç 2-0 oldu.


Oldukça çekişmeli geçen ve 4 dakika uzatmalara gidilen maçın 90+4. dakikasında Adıyaman 1954 Spor oyuncusu Abdulkadir Kuzey, kırmızı kart gördü. Maç 2-0 tamamlanarak sona erdi.

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