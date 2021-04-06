8 katlı binanın çatısına çıkan genç kız yürekleri ağza getirdi

Adıyaman’da 8 katlı bir binanın çatısına çıkan ve intihar teşebbüsünde bulunduğu sanılan genç kız yürekleri ağza getirdi.

İddialara göre, Atatürk Bulvarı eski Adıyaman Valiliği yakınlarında bulunan 8 katlı bir binanın terasına çıkan F.K. isimli genç kızı fark eden vatandaşlar, genç kızın intihar teşebbüsünde bulunduğunu sanarak durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri de binanın çatısına çıktı. Burada polisleri gören genç kız daha sonra kendi isteğiyle bulunduğu yerden indi. İntihar teşebbüsünde bulunduğu sanılan genç kız, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili inceleme sürüyor.