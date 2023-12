TÜRK-İŞ, aralık ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı 14 bin 431 liraya; gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı olan yoksulluk sınırı ise 47 bin 9 liraya yükseldi. Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 18 bin 796 lira olarak belirlendi.

Aylık gıda enflasyonuna da raporunda yer veren TÜRK-İŞ, Ankara’da yaşayan 4 kişilik bir ailenin ‘gıda için’ yapması gereken asgari harcama tutarının bir önceki aya göre yüzde 2,89 oranında arttığını belirtti. Açıklamaya göre, yıl boyu aylık değişim oranı yüzde 77,50 olarak tespit edilirken, son 12 ay itibarıyla değişim oranı ise yüzde 82,21 oldu.



Süt ve yoğurt fiyatlarında zam yok

TÜRK-İŞ tarafından yayımlanan araştırma sonuçlarında, süt ve yoğurt geçen ayki seviyelerinde kalırken peynir fiyatları ise marketlerde kilosu ortalama 190 liradan raflarda yerini aldı.



Et fiyatları geçen seneye göre 2 kat arttı

Et fiyatlarında bu ay ciddi bir artış görüldüğü belirtilen açıklamada, dana kıymanın kilosunun geçen aya göre 46 lira artarak marketlerde ortalama 377 liradan, dana kuşbaşının kilosunun ise geçen aya göre 37 artarak marketlerde ortalama 393 liradan satışa sunulduğu ifade edildi. Et fiyatlarının geçen yılın aralık ayına göre iki kattan fazla artış gösterdiği belirtildi. Tahıl grubunda en yüksek artışın yüzde 5 oranıyla bulgurda görüldüğü kaydedildi.