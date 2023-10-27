Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel’de İsrail-Filistin çatışması ve Ukrayna gündemiyle toplanan AB Liderler Zirvesi’nin ilk gününün sonunda ortak basın toplantısı düzenledi. Michel, “Öncelikle, mümkün olan en sert ifadelerle Hamas’ın İsrail ve İsrail halkına yönelik terör saldırıları kınandı ve İsrail’in uluslararası hukuk çerçevesinde kendini savunma hakkı olduğu vurgulandı” dedi. Ardından Gazze’deki insani durumun ciddi bir şekilde kötüleştiğine dikkat çeken Michel, ablukanın uluslararası hukuka uygun olmadığına dikkat çekti. Michel, “Bu insani kriz bölgesine yardımların ve malzemelerin ulaştırılabilmesi için bir dizi tedbir geliştirmemiz gerekiyor. Gıda, elektrik ve ilaçların insani koridorlar vasıtasıyla ulaştırılabilmesi hususuna odaklanmış durumdayız” ifadesini kullandı.

“Barış konferansı düzenlenmeli”

AB liderlerinin pozitif bir etki oluşturmayı istediklerini ve siyasi sürecin büyük öneme sahip olduğunu düşündüklerini ifade eden Michel, liderlerin zirve kapsamında iki devletli çözümü konuştuklarını ve yakın zamanda bir barış konferansı düzenlenmesi fikrini desteklediklerini belirtti. Bu konferansın geçtiğimiz hafta Mısır’daki görüşmede de gündeme geldiğini ifade eden Michel, önümüzdeki hafta ve aylarda ilerleme sağlayabileceklerini umduklarını söyledi. AB Konseyi Başkanı, Hamas’ı AB’nin katılacağı bir barış konferansında hiçbir role sahip olmasını öngörmediklerini ifade etti.

Michel’in uluslararası barış konferansı ve iki devletli çözüm vurgusu, AB liderlerinin kabul ettiği ortak bildiride de yer aldı.

“İnsani yardım uçuşları sürecek”

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “İsrail’in uluslararası hukuk çerçevesinde kendini savunma hakkı vardır. Liderlerin tamamından Hamas’ın hiçbir ön koşul öne sürmeden tüm rehineleri serbest bırakması konusunda güçlü bir çağrı yapıldı. Hamas’ın eylemleri nedeniyle Filistin halkına da zarar verdiği net bir şekilde görüldü. Hamas, Gazze’de bir insani krizi tetiklemiştir” dedi. Gazze’deki insani durumu da konuştuklarını ve insani yardımın hızlı ve engelsiz bir şekilde Gazze’ye ulaşması gerektiğini vurgulayan Von der Leyen, 56 tonluk yardım malzemesi taşıyan ilk iki insani yardım uçağının Mısır’a taşıdığı yardımların Gazze’ye ulaştırıldığını açıkladı. Von der Leyen, “Bu önemli ancak daha fazlasına ihtiyaç duyuluyor. Bir sonraki iki uçuş Cuma günü için planlandı. Önümüzdeki günlerde de planlanan yeni uçuşlar var” dedi.