Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya gelen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar konusunda anlaştı. Kabul edilen yeni yaptırımlar, Rusya’nın kendi halkına karşı baskı aracı olarak kullanabileceği teknolojik ekipmanların bu ülkeye satışına yasak getiriyor. Bunlar, bilgi güvenliği, telekomünikasyonun izlenmesi ve kesilmesinde kullanılmak üzere dizayn edilmiş ekipman, teknoloji ve yazılımlara ilişkin ticari kısıtlamaları içeriyor.

AB Konseyi tarafından yayınlanan açıklamada, Navalny’nin hapsedilmesinde ve ölümünde sorumluluğu olduğu gerekçesiyle Rusya’nın cezaevlerinden sorumlu kurumu Federal Cezaevi Servisi ve aralarında 13 yargıcın da bulunduğu 19 şahıs aleyhinde de yaptırım kararı alındı. AB Konseyi, Federal Cezaevi Servisi’nin Rusya’da siyasi mahkumlara yönelik yaygın ve sistematik kötü muamele ve istismarla bilindiğini ve Navalny’nin hayatını kaybettiği cezaevinin sorumluluğunun da bu kurumda olduğunu ifade etti.

Yeni yaptırım rejimi dahilinde yaptırımlara konu olan Rusya vatandaşlarının varlıkları dondurulacak ve AB vatandaşları ve AB merkezli şirketlerin bu bireylere fon sağlamasına yasak getirilecek. Navalny’ye hapis cezası verilmesinde sorumluluğu olan iki Rusya Yüksek Mahkemesi yargıcının da aralarında bulunduğu bu bireylere ayrıca seyahat yasağı da uygulanacak.



AB ülkeleri Navalny’nin ölümünün ardından Borrell’den talepte bulunmuştu

Şubat ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı en tanınmış muhalif isim olan Navalny’nin iddialara göre zehirlenerek öldürülmesi sonrasında bazı AB üyesi ülkeler, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’den Rus savcılar, hakimler ve cezaevi yetkililerine yaptırım uygulanması talebinde bulunmuştu.

Rusya Adalet Bakanlığı’na bağlı Federal Cezaevi Servisi, 16 Şubat 2024’te muhalif lider Navalny’nin Sibirya yakınlarındaki Yamalo-Nenets bölgesinde bir cezaevinde hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Batı ülkeleri, Navalny’nin ölümünden Rusya Devlet Başkanı Putin’i sorumlu tutuyor.