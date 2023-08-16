ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, düzenlediği basın toplantısında İran’da ev hapsine alınan ABD’li tutuklular ile ilgili Tahran ile yapılması gündemde olan anlaşmaya değindi. Geçtiğimiz hafta İranlı yetkililerin 5 ABD vatandaşını cezaevinden ev hapsine naklettiğini doğruladıklarının belirten Blinken, “Çoğu, bu yönetimin göreve gelmesinden bu yana hapiste. Biri yaklaşık sekiz yıldır tutuluyor. Hiçbiri tutuklanmamalıydı. Dün bu tutukluların sevdiklerinden birkaçıyla konuştum. İnsanlarımızı ev hapsine almak olumlu bir adım ama henüz evlerinde değiller. Sağlık durumlarını yakından izliyoruz, İsviçreli ortaklarımıza sahadaki destekleri için özellikle minnettarız ve yurttaşlarımız aileleriyle yeniden bir araya gelerek ABD’ye dönene kadar dinlenmeyeceğiz.” dedi.



ABD’nin İran'a yönelik genel yaklaşımının değişmediğini vurgulayan Blinken, “Caydırıcılık, baskı ve diplomasi stratejisini sürdürmeye devam ediyoruz. İran'ın asla nükleer silah sahibi olmamasını sağlama taahhüdümüzü sürdürüyoruz. Rejimi insan hakları ihlallerinden, bölgedeki istikrarsızlaştırıcı eylemlerden, terörü finanse etmekten, Rusya'ya insansız hava araçları sağlamaktan ve diğer pek çok suçtan sorumlu tutmaya devam ediyoruz” dedi. Diplomasiye alan oluşturmak için İran'ın gerginliği azaltması gerektiği konusunda net olduklarını aktaran Blinken, “Bu gelişme, yani tutuklularımızın cezaevinden çıkıp ev hapsine alınması, İran politikamızın başka hiçbir yönüyle bağlantılı değildir. Bu sadece insanlarımızla ilgili. Bunu daha önce söylediğimi duymuşsunuzdur. Dünyanın herhangi bir yerinde bulunan ABD’lilerin güvenliğini ve refahını gözetmekten daha önemli bir önceliğim yok. Bakanlığımız, dünyanın dört bir yanında haksız yere tutuklu bulunanların serbest bırakılması için elinden gelen her şeyi yapmaya devam edecektir.” dedi.



İran’da tutuklu ABD’liler ev hapsine alınmıştı

İran’ın başkenti Tahran’daki Evin Hapishanesi’nde bulunan 5 ABD’li ev hapsine nakledilmişti. Ev hapsine alınan mahkumlar arasında işadamları 51 yaşındaki Siamak Namazi ve 58 yaşındaki Emad Shargi ile İngiliz uyruklu 67 yaşındaki Morad Tahbaz'ın bulunduğu aktarılmış, hapisten çıkmasına izin verilen dördüncü ABD vatandaşının kimliği ve halihazırda ev hapsinde olan beşinci kişinin kimliği kamuoyu ile paylaşılmamıştı.

Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson ise yaptığı açıklamada, nihai serbest bırakılmalar için müzakerelerin devam ettiğini ve hassas bir konu olduğunu ifade etmişti.

ABD ve İran'ın anlaşmaya varması halinde, ABD’nin çok sayıda İranlı tutukluyu serbest bırakması ve İran'ın Güney Kore'de bulunan ve bloke edilen 6 milyar dolarlık fona yeniden erişim sağlamasına izin verilmesinin beklendiği aktarılmıştı.