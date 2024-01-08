ABD'nin New Jersey eyaletindeki Cliffside Park bölgesinde bulunan Anderson Avenue’da Türk işletmelerin başarısı dikkat çekiyor. New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli, ‘Küçük Türkiye’ denilebilecek bölgeyi yerinde inceledi.Özlem Özgüt Yörekli - abdpost.com / ABD (İGFA) - Cliffside Park bölgesinde bulunan Anderson Avenue, Türk nüfusu giderek artan bölgelerden biri haline geldi.

Tudors tarzı mimarisi esintileri olan Anderson Avenue’da sokağın her yanında yer alan Türkçe tabelalar dikkat çekti.

Bölge halkı ve Türk işletmeciler ile görüşen ABDPost.Com New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli, bölge ile ilgili izlenimlerde bulundu.

FİYATLAR BİRAZ DAHA YÜKSEK

Anderson Avenue’da gittikçe artan Türk işletmelerin başarısı ise dudak ısırttı.

Terzi, restoran, züccaciye gibi işletmelerin bulunduğu caddenin oldukça yoğun olduğu görüldü. Bir diğer Türk nüfusu yoğun olan Paterson’a göre, buradaki fiyatların biraz daha yüksek tutuluyor.