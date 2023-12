İsrail’i ziyaret eden ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir araya geldi. Görüşmelerin ardından Austin, Bakan Gallant ile ortak basın toplantısı düzenledi. Gallant yaptığı açıklamada, "ABD ve İsrail ortak değerlerimiz, ortak çıkarlarımız ve ortak hedeflerimiz konusunda hiç bu kadar kararlı ve uyumlu olmamıştı. İsrail halkına ve tüm dünyaya lider ve ortak olmanın ne demek olduğunu gösterdiniz. Aramızdaki samimi bağların, gündemdeki en hassas konuları tam bir şeffaflık ve güven içinde tartışmaktan daha büyük bir yansıması olamaz" dedi.

"Hedeflerine tam olarak ulaşana kadar Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların devam edeceğini" söyleyen Gallant, İsrail’in uluslararası hukuka göre hareket ettiğini savunarak, İsrail ordusunun Filistinli sivillere en az zararı vermek için çalıştığını iddia etti.



"Hizbullah 8 Ekim'den bu yana her gün bizi vuruyor"

Lübnan’dan İsrail topraklarına düzenlenen saldırılara değinen Gallant, Lübnan ile diplomasinin tercih edilen yol olduğunu belirterek, İsrail'in savaş istemediğini aktardı. Gallant, "Ancak Hizbullah 8 Ekim'den bu yana her gün bizi vuruyor. Hizbullah'ın durma zamanının geldiğini anlayacağını umuyoruz" dedi.



İsrail, Gazze Şeridi’ni bölgelere ayırmaya planlıyor

Yakında Gazze'deki farklı bölgeleri birbirinden ayırabileceklerini dile getiren Gallant, "Görevimizi başardığımız her bölgede kademeli olarak bir sonraki aşamaya geçebilecek ve yerel nüfusu geri getirmek için çalışmaya başlayabileceğiz. Herhangi bir bölgeyi tanımlamıyorum ve bu devam eden bir tartışma" dedi.



"Hem İsrailliler hem de Filistinliler 6 Ekim'e geri dönmek için çok büyük bir bedel ödediler"

Bakan Austin ise Gazze Şeridi’ndeki çatışmaların ardından İsrail’in iki devletli çözüme yönelik adım atmaması halinde bunun bölgede daha fazla istikrarsızlığa yol açacağını ifade etti. Austin, "Hem İsrailliler hem de Filistinliler 6 Ekim'e geri dönmek için çok büyük bir bedel ödediler. Bu nedenle bugün, geçen ay dostum Bakan Blinken tarafından ortaya konan net ilkeler temelinde, Hamas sonrası Gazze'nin geleceğine yönelik yolları ele aldım" dedi.

ABD’nin yan yana ve karşılıklı güven içinde yaşayan iki devlete doğru ilerlemenin hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin çıkarına olduğuna inanmaya devam ettiğini ifade eden Austin, "Bunun ne kadar zor olduğunu biliyoruz, özellikle de 7 Ekim'den sonra. Ancak süregelen istikrarsızlık ve güvensizlik sadece Hamas'ın ekmeğine yağ sürüyor" dedi.



"ABD, daha büyük bir savaş ya da bölgesel bir savaş görmek istemiyor"

Austin, Gallant ile yaptığı görüşmede Gazze Şeridi’nde ayrım gözetmeyen saldırılar yerine daha nokta atışı saldırıların nasıl yapılacağını ele aldıklarını ifade etti. Lübnan’dan İsrail’e yapılan saldırılara değinen Austin, ABD'nin daha büyük bir savaş ya da bölgesel bir savaş görmek istemediğini söyledi.

Austin, "Buraya açık bir mesajla geldim: ABD’nin İsrail'in güvenliğine verdiği destek sarsılmazdır ve İsrail yalnız değildir" ifadelerini kullanarak, ABD'nin İsrailliler ve Filistinliler için daha güvenli bir gelecek sağlamak, Gazze'deki tüm esirlerin serbest bırakılması, İsrail'in kendisini savunmak için ihtiyaç duyduğu şeylere sahip olmasını sağlamak ve çatışmaların yayılmasını önlemek için çalışacağını belirtti.



"Şiddet uygulayanlar sorumlu tutulmalıdır"

ABD'nin İsrail'i Gazze Şeridi’ndeki sivilleri korumak için adımlar atmaya ve Gazze Şeridi'ne insani yardım akışını arttırmaya teşvik etmeye devam edeceğini de sözlerine ekleyen Austin, İsrailli liderlerle Batı Şeria'da istikrarın sağlanması için atmaları gereken "acil adımları" görüştüğünü belirtti. Aşırılık yanlısı Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarına da dikkat çeken Austin, "Bu saldırılar durdurulmalı ve şiddet uygulayanlar sorumlu tutulmalıdır" dedi.

ABD’nin savaş istemediğini yineleyen Austin, "ABD savaş istemiyor ve İran'a acilen gerilimi azaltacak adımlar atması çağrısında bulunuyoruz" dedi.



Husiler için uluslararası bir koalisyon gündemde

Kızıldeniz’de ticari gemileri hedef alan Husilere değinen Austin, Husiler tarafından ticari gemilere yönelik saldırıların "pervasızca, tehlikeli ve uluslararası hukuku ihlal" olduğunu belirterek, ABD'nin "bu tehdide karşı uluslararası bir koalisyon oluşturmak için" harekete geçtiğini söyledi. Austin, "Yarın bölgedeki ve ötesindeki diğer bakanlarla bu tehdidi ele almak üzere bir toplantı düzenliyorum" dedi.