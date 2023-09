ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, ABC televizyonunda yayınlanan "This Week" programında Martha Raddatz'ın sorularını yanıtladı. Programda, ABD’nin Afganistan'dan geri çekilmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Milley, ABD'nin 20 yıl sonra 2021’de Afganistan’dan çekilmesiyle ilgili "pek çok pişmanlık duyduğunu" belirterek, "İstediğim gibi bitmedi. Hiçbirimizin istediği gibi bitmedi. Düşman başkentinizi işgal ettiğinde bu stratejik bir gerilemedir, stratejik başarısızlıktır. Ben de kamuoyu önünde buna tanıklık ettim. Ve bunu stratejik bir başarı olarak tanımlamanın hiçbir yolu yok." dedi.



Afganistan’daki savaşın kaybedildiğini açıklayan Milley, "Daha geniş anlamda savaş kaybedildi. Taliban ve müttefikleriyle 20 yıldan fazla bir süredir savaşıyorduk. Onlar, burada değinmeye vaktimin olmadığı birçok nedenden dolayı o başkentte galip geldiler. Elbette çoğumuz 11 Eylül'den bu yana pek çok pişmanlık yaşadık.” dedi.



“Kaybettiğim her asker bir pişmanlıktır"

Milley, "Savaşlar son 10 günde veya 10 ayda kaybedilmez. Tipik olarak bunlar, uzun yıllar boyunca gerçekleşen birçok dönüş ve değişimin kümülatif etkisidir. Ve bu savaşın, son tarihi yazıldığında aynı şekilde ortaya çıkacak. Alınan pek çok ders var. Sağa gitmeniz gerekirken pek çok sol var ve bunların hepsi zamanı gelince ortaya çıkacak. Ama pek çok pişmanlık var, kesinlikle, yüzde yüz. Kaybettiğim her asker bir pişmanlıktır." dedi.



“ABD'yi 20 yıl üst üste Afganistan'dan gelecek saldırılara karşı koruduk”

Afganistan’da görev yapan askerlere seslenen Milley, "Orada üniforma giyen herkesin başını dik tutmasını istiyorum, çünkü onlar uluslarının istediğini yaptılar. ABD'yi 20 yıl üst üste Afganistan'dan gelecek saldırılara karşı koruduk ve Afgan halkına daha iyi bir yaşam için umut verdik." dedi.



“Bazı kararların biraz daha erken alınabileceğini düşünüyorum”

Geri çekilme sırasındaki başarılara da dikkat çeken Milley, tahliyeyi "inanılmaz bir lojistik başarı" olarak nitelendirerek, 124 bin kişinin tahliye edildiğini hatırlattı.

ABD ordusunun Afganistan’dan tahliyeleri erken başlatması gerektiği konusunda hata ve pişmanlıklara katılıp katılmadığı yönündeki soruya cevap veren Milley, "Evet, buna katılıyorum. Geriye dönüp baktığınızda, büyükelçiliğin ve Dışişleri Bakanlığı'nın taşınmasıyla ilgili bazı kararların biraz daha erken alınabileceğini düşünüyorum" dedi.

Öte yandan Taliban, 15 Ağustos 2021 Afganistan’ın başkenti Kabil’e girerek yönetimi yeniden ele geçirmişti. ABD ordusu ise 20 yılın ardından müttefikleri ile birlikte Afganistan’ı terk etmişti.