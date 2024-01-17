İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından gece saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentine düzenlediği saldırının ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında bir araya geldi.

Blinken, ABD Başkan Joe Biden'ın IKBY bölgesine yönelik bu saldırıları ciddi bir tehdit olarak gördüğünü ve bölgenin güvenliği ve istikrarının korunması için gerekeni yaptıklarını aktardı. Saldırıyı Irak'ın egemenliğinin açık bir ihlali olduğunu belirten Blinken, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı dileklerini iletti.

Barzani ise, uluslararası toplumun bu saldırılara karşı sesiz kalmaması gerektiğini vurguladı.



Ne olmuştu?

ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssü dahil birçok bölgeden gece saatlerinde patlama sesleri yükselmişti. Havalimanındaki tüm uçuşlar durdurulurken, ABD Başkonsolosluğundan da siren sesleri duyulmuştu. İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan ilk açıklamada, “İran düşmanlarının gerçekleştirdiği terör saldırılarına karşılık olarak İran karşıtı terörist ve casuslara ait karargahların” balistik füzelerle vurulduğu bildirilmişti.

Yapılan ikinci açıklamada ise terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği İran'ın Kirman eyaletinde 90 kişinin ölümüyle sonuçlanan canlı bomba saldırısı, Rask kentindeki güvenlik güçlerine yönelik saldırı ve Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey komutanlarından Razi Musevi'nin öldürüldüğü saldırılar hatırlatılarak, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a ait hedeflerin, Erbil kentinde ise İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD ile bağlantılı olduğu belirtilen karargahın balistik füzelerle hedef alındığı duyurulmuştu.

Erbil'e yönelik saldırıda füzelerden bazıları evlere, bazıları evlerin yakınlarına isabet etmişti. Saldırı sonucu aralarında Kürt iş adamı Peşrev Dizeyi ile kızı dahil 4 sivilin hayatını kaybettiği, Dizeyi'nin eşi ile 7 yaşındaki oğlu dahil 6 sivilin de yaralandığı aktarıldı.