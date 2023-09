Biden, Amerikan demokrasisi ilkesi etrafında bir araya gelmenin her zamankinden daha önemli olduğunu vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Hindistan ve Vietnam gezilerinden Washington'a dönüş yolunda Alaska'daki Elmendorf-Richardson Ortak Üssü'nde düzenlenen 11 Eylül terör saldırısı kurbanlarını anma törenine katıldı. Yaklaşık bin asker, kurtarma ekibi personeli ve ailelerine hitap eden Biden, 22 yıl önce yaşananları "asla unutmama" konusundaki kutsal yeminlerini yinelemek üzere törende bulunduğunu ifade etti. "Kötülük New York'taki sıfır noktasına saldırdığında değerli hayatların her biri çok erken çalındı" diyen Biden, ABD topraklarında şimdiye kadar gerçekleştirilen en ölümcül terör saldırılarının ülkenin "gücünü, kararlılığını ve cesaretini test ettiğini" söyledi. "Ama kötülükle ve bizi ayırmaya çalışan bir düşmanla karşılaştığımızda, nasıl karşı koyduğumuzu asla unutmayacağız" diyen Biden, "En uzun savaşımız sona erdi ancak ABD'ye, halkına, müttefiklerine karşı yapılacak bir başka saldırıyı engelleme kararlılığımız asla sona ermeyecek" şeklinde konuştu.

Birlik çağrısı yaptıÜlkede ve dünyada artan ayrımcılık, nefret ve siyasi şiddet olaylarına dikkat çeken Biden, siyasi geçmişlere bakılmaksızın Amerikan demokrasisi ilkesi etrafında bir araya gelmenin her zamankinden daha önemli olduğunu vurguladı. Biden, "farklılık ve bölünmenin zehirli siyasetine boyun eğmeme" çağrısında bulundu. Biden, ülkenin Alaska eyaletinde düzenlenen bir 11 Eylül anmasına katılan ilk ABD başkanı olarak kayıtlara geçti.Yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetmişti11 Eylül 2021'de kaçırılan 4 yolcu uçağından ikisi New York'un sembol yapılarından İkiz Kuleler'e, kaçırılan bir diğer uçak ise ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasına çarpmıştı. Kaçırılan son uçak hedefi olan Washington DC'deki hükümet binasına varamadan Pensilvanya kırsalına düşmüştü. 11 Eylül saldırıları sonucunda uçakları kaçıran 19 terörist hariç 2 bin 977 kişi yaşamını yitirmişti.