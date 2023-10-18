ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze şehrindeki Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi'ne gerçekleştirilen saldırı sonrası İsrail'in başkenti Tel Aviv'e geldi. Biden, Ben Gurion Havalimanı'nda İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından karşılandı. İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Herzog Biden'a "Hoş geldiniz Sayın Başkan. İsrail milletini koruduğunuz için Tanrı sizi korusun" dedi.

Biden, Tel Aviv'de İsrail-Filistin çatışmasına dair Netanyahu ve Herzog ile görüşmeler gerçekleştirecek.



Dörtlü zirve iptal edilmişti

Ürdün'ün başkenti Amman'da bugün ABD Başkanı Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ürdün Kralı II. Abdullah ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın katılımıyla yapılması planlanan 4'lü zirve, İsrail'in dün akşam Gazze'deki hastaneye gerçekleştirdiği ve en az 500 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından iptal edilmişti.