İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar devam ederken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Filistin’e yapılan mali yardımları gözden geçirme kararı aldı. AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, “Komisyon, Hamas'ın hafta sonu İsrail'e karşı gerçekleştirdiği saldırıları kesin bir şekilde kınıyor. Bu olayların ardından Komisyon bugün, AB'nin Filistin'e yaptığı mali yardımın acil olarak gözden geçirilmeye başlandığını duyuruyor. Mevcut güvenlik önlemlerine ek olarak, bu incelemenin amacı, hiçbir AB fonunun dolaylı olarak herhangi bir terör örgütünün İsrail'e karşı saldırı düzenlemesine olanak vermemesini sağlamaktır’’ ifadeleri kullanıldı.

AB koşullara göre karar verecek

AB yardımlarının sahada yaşanacak gelişmelere göre yeniden şekilleneceği vurgulanan açıklamada, “Komisyon, sahadaki değişen koşullar ışığında, Filistin halkına ve Filistin yönetimine yönelik destek programlarının ayarlanması gerekip gerekmediğini de aynı şekilde inceleyecek. Komisyon bu incelemeyi mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirecek ve gerekli her türlü takip eylemini üye devletler ve ortaklarla koordine edecektir” denildi.

İnceleme insani yardımları kapsamıyor

Filistin için öngörülmüş bir ödemenin bulunmaması nedeniyle AB Komisyonu tarafından başlatılan inceleme nedeniyle herhangi bir askıya alma durumu söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, incelemenin ise insani yardımları kapsamadığı aktarılarak, “Bu süreçte herhangi bir ödeme öngörülmediği için ödemelerin durdurulması da söz konusu olmayacak. Bu inceleme, Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları (ECHO) kapsamında sağlanan insani yardımları kapsamamaktadır’’ denildi.

“Yardımların kesilmesi Filistin halkını cezalandırmak olur”

AB Komisyonu’nun kararına değinen AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, AB’nin Filistin’e mali yardımlarının kesilmesi taleplerine karşı çıktı. Borrell, “Avrupa Komisyonu tarafından duyurulan AB'nin Filistin'e yönelik yardımının gözden geçirilmesi, Komisyon'un basın açıklamasında da belirtildiği gibi vadesi gelen ödemeleri askıya almayacak. Tüm Filistin halkını cezalandıracak şekilde ödemelerin askıya alınması, AB'nin bölgedeki çıkarlarına zarar verecek ve teröristleri daha da cesaretlendirecektir’’ ifadelerini kullandı.

AB Komisyonunun Filistin’e yönelik mali yardımları yarın yapılacak olan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda gündeme gelmesi bekleniyor.