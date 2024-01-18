Samsun’da 35 yıl önce, 20 Ocak 1989’da kaza yapan Samsunspor otobüsünde hayatını kaybeden teknik adam, futbolcular ve personelin anılacağı tören programı belli oldu.

20 Ocak 1989, Türk futbolunun en acı günlerinden birisi olarak tarihe geçti. Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak maç için yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışması sonucu Teknik Direktör Nuri Asan, futbolculardan Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç ve otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetmişti. Kazanın 35. yıl dönümünde Samsunspor tarafından anma programı düzenlenecek.

Anma programı

Samsunspor kafilesi anma programı için 20 Ocak Cumartesi günü saat 10.00’da tesislerden çıkış yapacak. Asri Mezarlığı’nda merhum Nuri Asan ve Emin Kar’ın kabri başında toplanacak Samsunspor kafilesi, protokol üyeleri ve taraftarlar burada saygı duruşunda bulunduktan sonra, çelenk koyup, dua edecekler.

Asri Mezarlığındaki anma programının ardından Kıranköy Mezarlığındaki merhum Asım Özkan’ın kabri başında da aynı anma töreni yapılacak. Merhum Yüksel Özkan ve Tarık Kaptan’ın kabri başında da dualar edilip, çelenk bırakılacak. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Mete Adanır, Zonguldak’ta Muzaffer Badalıoğlu ve Sırbistan’da da Zoran Tomiç için tören yapılacak.

Kan bağışlayanlara Süper Lig maçı bileti hediye

Anma programlarının ardından Samsunspor ve Türk Kızılay işbirliğinde düzenlenen kan bağışı kampanyası için Cumhuriyet Meydanı Kızılay Kan Bağış İstasyonuna hareket edilecek. Kafile, anma programı kapsamında kan bağışında bulunacak. Taraftarlar da ‘Bu Kan Sizi Unutur Mu’ teması ile 20 Ocak 9 Şubat tarihleri arasında kan bağışında bulunabilecek. Kan bağışında bulunan taraftarlara çeşitli hediyeler ve fırsatlar sunulacak. Samsunspor’dan konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Büyük Samsunspor taraftarını kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz. Kampanyaya destekte bulunan taraftarlarımıza, evimizde oynayacağımız Antalyaspor maçı bilet hediyesi ve sezon sonuna kadar tek sefer Store 55 mağazalarında geçerli yüzde 10 indirim fırsatı. Unutmayın, kan bağışı hayat kurtarır.”