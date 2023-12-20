Resmi Gazete'de yayımlanan YSK Kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 07.00 - 16.00 arası olarak belirlendi. Bu kararın alınmasında güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılıkların dikkate alındığı ifade edildi.

