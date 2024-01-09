Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, 2023 yılında 229 bin nüfuslu Bilecik’te 2023 yılında 3 milyon kişi muayene hizmeti verildiğini söyleyerek, "Muayene sayısının nüfusa oranı yüzde 13,12’dir. 2023 yılında 734 bin 552 MHRS randevu kapasitesi açılmıştır 519 bin 512 randevulu muayene gerçekleşmiş olup 59 bin 260 kişi ise alınan randevuya gelmemiştir" dedi.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, müdürlüklerine bağlı 2023 yılı yatırımları ve 2024 yılında yapılması planlanan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Damcı, polikliniklerinde 485 bin 873 randevusuz muayene gerçekleştirilmiştir. 2023 yılında hastanelerimizde 22 bin 272 hastamıza 101 bin 366 gün yataklı sağlık hizmeti verildiğini anlatarak, "Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanemiz ile birlikte kullanım protokolü bulunan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi 45 akademisyen istihdamı gerçekleştirmiş olup 15 akademisyenin daha 2024 yılı ilk aylarında istihdam edilmesi planlanmaktadır. 2023 Ocak Dönemi İler Arası Personel Atamasında İlimize 10 Uzman Hekim, 6 Pratisyen Hekim, 2 Diş Hekimi ve 82 diğer branşlarda olmak üzere toplam 100 kadro açılmıştır" dedi.

"ERCP Aralık 2023 tarihinde ilk vaka alınarak, hizmet vermeye başladı"

İl Müdürü Damkacı açıklamasının devamında, "Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanemizde gama kamera kurulumu yapılarak, Nükleer Tıp Ünitesi hizmet vermeye başladı. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanemizde transözofageal ekokardiyografi hizmeti verilmeye başlandı. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanemizde 5 yataklı yanık ünitesi hizmet vermeye başladı. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanemizde Pulmoner Rehabilitasyon Birimi hizmet vermeye başladı. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanemizde ERCP Aralık 2023 tarihinde ilk vaka alınarak, hizmet vermeye başlamıştır. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 6 yataklı KVC yoğun bakım ve 16 yataklı erişkin yoğun bakım kurulması için bakanlığımızdan izin alındı, 2023 ralık ayında tadilata başlanmıştır. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi gastroenteroloji, hemotoloji, nefroloji, romatoloji, perinotoloji yan dal branş hekimlerimiz 2023 yılı içinde göreve başlamışlardır. Bozüyük Devlet Hastanesinde Pulmoner Rehabilitasyon Birimi hizmete açıldı. Bozüyük Devlet Hastanesinde Ayaktan Arınma Merkezi mart 2023 tarihinde hizmet vermeye başladı. Bozüyük Devlet Hastanesi Yara Bakım Polikliniği Mart 2023 tarihinde hizmete başlamıştır. Pazaryeri Devlet Hastanemizde İç Hastalıkları Uzman Hekim Branş hizmetleri ve yataklı sağlık hizmeti verilmeye başlanmıştır. Osmaneli MSÇ Devlet Hastanemizde Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Genel Cerrahi Branş Hekimi hizmet vermeye başlamıştır. Kadın doğum branş hizmetlerinde gebe takiplerinin yapılması için Bakanlığımızca verilen izin ve ödenek tahsisi sonrası USG alımı yapılarak poliklinik alanı oluşturulmuştur. Doğumhane servisi oluşturulması için gerekli donanımlar temin edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

"4 bin 465 vatandaşımıza kanser hastalıkları konusunda eğitim verilmiştir"

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, 2021 yılında hizmete açılan Kanser Tarama Aracı ile 2023 yılında köy, ilçe ve fabrikalarda toplam 4 bin 465 kişiye kanser hastalıkları konusunda eğitim verildiğini söyledi. Damkacı, "Araç hizmete alındığından beri bin 683 kişiye mamografi, 351 kişiye rahim ağzı kanseri taraması ve 92 kişiye kolon kanseri taraması yapılmış olup tarama sonucunda 66 kişi meme kanseri açısından şüpheli olarak saptanarak üst merkezlere sevk edilmiştir. Bu sevk sonucu 5 kişi kanser tanısı almıştır. Ayrıca 9 kişi rahim ağzı kanseri ve 1 kişi kolon kanseri açısından şüpheli saptanarak üst merkezlere sevk edilmiştir. Bozüyük Çarşı Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu tamamlanarak 09 Kasım 2023 tarihinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 22 Aralık 2023 tarihinde Aile Sağlığı Merkezi hizmet vermeye başlamıştır. Bilecik Merkez Beşiktaş Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu tamamlanarak 06 Ekim 2023 tarihinde hizmet vermeye başlamıştır" ifadelerine yer verdi.

2024 Yılı Sağlık Hizmeti Planlamaları

Damkacı, yapına 2022 yılı sonunda başlanılan Bilecik Ertuğrulgazi Sağlıklı Hayat Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Lojistik Merkezi projesinin hizmete açıldığını söyledi. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi için 150 yataklı ek hizmet binasının yatım programına alınması çalışmalarının tamamlandığını anlatan Damkacı sözlerine şöyle devam etti;

"Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2’inci seviye Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinin açılması için çalışma yapılması ve 2’inci seviye Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinin hizmet sunumuna başlaması. Bozüyük Devlet Hastanemizde uyku ünitesi açılması için Bakanlığımız tarafından polisomnografi cihazı temini yapılmış olup, uyku ünitesinin 2024 yılı ilk aylarında açılması planlanmaktadır. Bozüyük Devlet Hastanemizde ek 7 yataklı yoğun bakım ünitesi için Bakanlığımızca izin ve ödenek verilmiş olup tadilatına 2024 yılı ocak ayında başlanacaktır. 2024 ilk aylarında ek yoğun bakım tadilatının tamamlanarak hizmete açılması planlanmaktadır. Bozüyük Devlet Hastanesi için allerji laboratuvarı ve bronkoskopi ünitesinin açılması planlanmaktadır. Bozüyük İlçemizde de birinci basamak koruyucu sağlık hizmetleri arasında yer alan Sağlıklı Hayat Merkezi açılması ayrıca Sigara Bırakma Polikliniği açılması planlanmaktadır. Osmaneli MSÇ Devlet Hastanemizde operatör hekim istihdamı yapılması sebebiyle Ameliyathane gerekliliklerinin tamamlanarak 2024 yılında hizmete açılması planlanmıştır."

2023 Yılında Tamamlanan Yatırımlar

Damkacı, "Bozüyük Çarşı Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu projesi tamamlanarak 09 Kasım 2023 tarihinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 22 Aralık 2023 tarihinde Aile Sağlığı Merkezi hizmet vermeye başlamıştır. Bilecik Merkez Beşiktaş Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu projesi tamamlanarak 06 Ekim 2023 tarihinde hizmet vermeye başlamıştır. Bozüyük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Palyatif Bakım Merkezi, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, 5-6 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi, Gündüz Bakım evi projesi kapsamında; Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Palyatif ve Aile Sağlığı Merkezi hizmet binaları 09 Ocak 2023 tarihinde, Gündüz Bakımevi ise Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol ile anaokulu olarak Ekim 2023 tarihi itibari ile hizmet vermeye başlamıştır" dedi.

"Söğüt Devlet Hastanesinin yüzde 8’lik kısmı tamamlandı"

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, son olarak, "Söğüt Devlet Hastanesi 50 yataklı yeni hizmet binasının ihalesi gerçekleştirilmiş ve İnşaatın yüzde 8’i tamamlanmıştır. 2024 yılında tamamlanacak yatırımlar ise, Bilecik Ertuğrulgazi Sağlıklı Hayat Merkezi Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Lojistik Merkezi projesi 2023 yılında başlanmış ve 2024 yılın ortalarında tamamlanarak hizmete açılması planlanmaktadır. 2024 yılında başlanması planlanan yatırımlar ise, Gölpazarı 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Bilecik Eğitim Araştırma Hastanesi ek bina 150 yataklı, Bilecik Merkez Aile Sağlığı Merkezi (8 AHM+ASHİ) , Bozüyük 4 Nolu 112 ASHİ projesi, Bilecik Merkez Pelitözü Aile Sağlığı Merkezi’dir" dedi.