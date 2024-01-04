Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2023 yılı faaliyet illerine göre ihracat istatistiklerine göre İstanbul yüzde 7,5 artış ve 59 milyar 381 milyon dolarla birinci sırada yer alırdı. İstanbul’un ardından Kocaeli yüzde 0,3 artış ve 30 milyar 717 milyon dolarla ikinci sırada yer alırken, İzmir ise yüzde 4,9 azalış ve 23 milyar 793 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.



İstanbul’da en fazla ihracat kıymetli taşlar faslı ile yapıldı

İstanbul’da en fazla ihracat 10 milyar 934 milyon dolar değerinde 71 Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı ile yapıldı. Bu faslı sırasıyla 6 milyar 578 milyon dolar değerinde 61 örme giyim eşyası ve aksesuarı ve 5 milyar 208 milyon dolar değerinde 84 kazanlar, makinalar faslı takip etti.



Kocaeli’nde en fazla ihracat 10 milyar 328 milyon dolar ile 87 motorlu kara taşıtları faslı ile yapıldı. Bu faslı sırasıyla 3 milyar 901 milyon dolar ile 27 Mineral yakıtlar, mineral yağlar faslı ve 2 milyar 104 milyon dolar ile 85 Elektrikli makina ve cihazlar faslı takip etti.



İzmir’de ise en fazla ihracatı 5 milyar 819 milyon dolar ile 27 Mineral yakıtlar, mineral yağlar faslı ile yapılmış olup, bu faslı sırasıyla 2 milyar 392 milyon dolar ile 84 kazanlar, makinalar faslı ve 1 milyar 827 dolar ile 72 Demir ve çelik faslı takip etti.



İstanbul’da ihracat en çok Birleşik Arap Emirlikleriyle yapıldı

2023 yılında en fazla ihracat yapan ilk üç ilin ülkelere göre dağılımına bakıldığında; İstanbul, en fazla ihracatı 4 milyar 691 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri ile yaptığı belirlendi. Bu ülkeyi sırasıyla 4 milyar 557 milyon dolar ile Almanya ve 4 milyar 5 milyon dolar ile Amerika Birleşik Devletleri takip etti.



Kocaeli, en fazla ihracatı 2 milyar 557 milyon dolar ile İngiltere ile yaptı. Bu ülkeyi sırasıyla 2 milyar 370 milyon dolar ile Almanya ve 1 milyar 854 milyon dolar ile İtalya takip etti.



İzmir ise en fazla ihracatı 2 milyar 341 milyon dolar ile Almanya’yla yapmış olup, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 512 milyon dolar Hollanda ve 1 milyar 491 milyon dolar Amerika Birleşik Devletleri takip etti.