Türkiye’ye örnek olan Ana Arı ve Arı Ürünleri Üretim Tesisleri’ni kurarak Türkiye’nin ilk ve tek ana arı üretim iznine sahip olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bu güne kadar 20 binden fazla ana arı (kraliçe arı) dağıtımı gerçekleştirdi.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, söz verdiği gibi damızlık hayvan desteğinden tohuma, arıdan sera naylonuna kadar birçok farklı alanda üreticilere destek vermeye devam ediyor. Özellikle son yıllarda Balıkesir’de arıcılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla yaptığı çalışmalarla dikkatleri üzerine çeken Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi; 2021 yılında 5 bin, 2022 yılında 9 bin adet ana arı dağıtımı gerçekleştirdi. Bu yıl dağıtılan 6 bin ana arıyla da sayı toplam 20 bini geçti. Tesiste bir yandan yılsonuna kadar üretimler devam ederken bir yandan da dağıtımlar devam edecek.

ÜRETİCİYE TAM DESTEK “Sağlık Akan Petekler” projesiyle, Sağlıklı Kentler Birliği tarafından Sağlıklı Çevre Kategorisi’nde Jüri Özel Ödülü’ne layık görülen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir’de arıcılığı daha da yaygınlaştırmak için üreticilere ana arı dağıtımının yanı sıra; kovan dağıtımı, arı yemi dağıtımı ve ucuz fondan şekeri üretimi gerçekleştirerek desteklerine devam ediyor.