Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Cityscape Global 2023 Emlak, Gayrimenkul, Yatırım Sektörü Fuarı’na katıldı. Bakan Özhaseki fuarda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin jeopolitik konumu ile çok önemli bir noktada olduğunu vurgulayarak, tarihi, kültürel, turistik anlamda çok zengin bir ülke olduğunu ifade etti. Bakan Özhaseki, Türkiye’de tarihi değerlerin hassasiyetle korunduğunu belirterek, “Ülkemizin her köşesinde o kadar çok tarihi eser var ki, ülkemiz adete bir açık hava müzesi gibi. Son 20 yıllık iktidarımız döneminde, binlerce tarihi eser ve kültürel mirası restore ederek, koruyarak gelecek nesillere aktarmanın gayreti içerisindeyiz” dedi.



“Türkiye Yüzyılı hedefleriyle ilerlemeye devam ediyoruz”

Şehirlerin gelişiminde değişimleri takip etmenin bir görev olduğuna vurgu yapan Bakan Özhaseki, “Şehirlerin hayatı insanların hayatına çok benzer. Çünkü zamanı geldiklerinde doğarlar, büyürler, gelişirler. Tıpkı bir insan gibi iyi bakılırsa ömrü uzar aksi takdirde zamanla ölüme, yok olmaya doğru ilerler. Bu noktada zamanı iyi okumak, değişimi takip etmek gibi bir görevimiz var. Kadim bir ülkeyiz. Binlerce yıldır yaşanan bir coğrafyadayız. İnsanların topluca yaşadığı mekanlardan birisinde, 13 bin yıl öncesine giden bir tarihe sahibiz. Dünyanın ve şehirlerin dijitalleşmeyle yeni bir döneme girdiği bu zaman diliminde, Türkiye tarihinden kültürüne, medeniyet birikiminden Türkiye Yüzyılı hedeflerine kadar her alanda, milli teknoloji hamlesi, dijitalleşme süreci, yeşil kalkınma hedeflerine doğru güçlü bir şekilde ilerlemeye devam ediyor” dedi.



“Akıllı şehirler için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz”

Bakan Özhaseki, 21’inci yüzyılın bilgi çağı olduğunu ifade ederek, şehirlerin gelişiminde de bu prensiple hareket etmek gerektiğini vurguladı. Şehirlerin uzun ömürlü olması için dönüşüme ayak uydurulması gerektiğini belirten Özhaseki, “Şimdi de yeni bir dönüşümün eşiğindeyiz. Bu dönüşümün adı da ‘Akıllı Şehirlerdir’. Biz Türkiye olarak bu anlamda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Akıllı şehir kavramını sorun çözme ve şehir yaşamını iyileştirme genel hedeflerine hizmet eden bütüncül ve etkili bir araç olarak görüyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak dünyada dördüncü olma niteliği taşıyan 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı ‘Hayata Değer Katan Yaşanabilir ve Sürdürülebilir Şehirler’ vizyonuyla hayata geçirdik. Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan ‘Akıllı Şehir Olgunluk Değerlendirme’ çalışmaları ile 81 ilin akıllı şehir kabiliyetleri değerlendirilerek olgunluk seviyeleri tespit edilmekte ve raporlama çalışmaları yapılmaktadır. Bu doğrultuda her yıl ‘Akıllı Şehir Endeksi’ oluşturuyoruz. Eylem planı kapsamında belirlenen 16 bileşen doğrultusunda, ülkemizde çevreden ulaşıma, altyapıdan konuta kadar farklı sektörlerde çevre dostu, sürdürülebilir Akıllı Şehir faaliyetleri ile projelerimizi vatandaş odaklı bir şekilde sürdürmekteyiz. Akıllı şehirler, daha yaşanabilir, daha çevreci ve daha teknolojik bir geleceğin temelini oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.



“Yerli ve milli imkanlarla dijital dönüşüm sürecine hızla devam ediyoruz”

Bakan Özhaseki, ‘Geleceğin Şehirleri’ çalışmaları kapsamında dijital dönüşümlere de ağırlık verildiğini vurgulayarak, “2008 yılında hizmete giren e-Devlet ile Türkiye, dijital dönüşüme çok erken ve hızlı bir giriş yapmıştır. Bugün e-Devlet’in kullanıcı sayısı 63 milyon 715 bindir. 995 kurum 7.240 farklı hizmet vermektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı’na, 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma Devrimi hedeflerimize de uygun olarak dijital dönüşüm sürecine hızla devam etmekteyiz. Ortaya koyduğumuz bu proje tamamen yerli ve milli imkanla üretilmiştir” dedi.



“2-3 ay sonra afet bölgesinde konutları teslim edeceğiz”

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından yürütülen çalışmalarla ilgili de bilgi veren Bakan Özhaseki, “Deprem, doğrudan 11 şehrimizi, toplamda 18 şehrimizi ve 14 milyon insanımızı etkiledi. Büyük bir inşaat çalışması başlattık. 680 bin civarında evimiz yıkılmıştı. 170 bin kadar da iş yeri, depo, ahır gibi tek katlı yapılar yıkıldı. 850 bin bağımsız birimin yapılması gerekiyor. Şu anda biz, 200 bin bağımsız birimin konut olarak yapımına başladık. Sert zeminlerde konutları inşa ediyoruz. 2-3 ay sonra inşallah evleri teslim etmeye başlayacağız. Bir taraftan da ‘Yerinde Dönüşüm’ yapan vatandaşlara katkıda bulunuyoruz. Vatandaşlarımızı evlerini yapabilmesi içim teşvik ediyoruz. Bu konuda Suudi Arabistan Hükümeti’nden büyük destekler gördük. Dostane ve kardeşlik duygularından ötürü teşekkür ediyoruz” dedi.