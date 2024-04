Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonu ve T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ile katma değerli tekstil ihracatına katkı sağlamak ve sürdürülebilirlik temasını tasarım ekosistemine kazandırmak adına düzenlenen Doku Kumaş Tasarım Yarışması’na başvurular başladı. "Dokuma, örme ve baskı" olmak üzere 3 farklı kategoride düzenlenecek yarışmanın yarışmada toplam 1 milyon 950 bin TL para ödülü dağıtılacak.



Türkiye’nin 2023 yılı tekstil ihracatının 11,6 milyar dolar olduğunu ve Doku Kumaş Tasarım Yarışması’nın bölge ihracatında yeni bir pencere açtığını belirten GATHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci, "Yarışma sayesinde ihraç edilme potansiyeli yüksek, özgün ve katma değerli yeni kumaş tasarımlarını ve genç tasarımcıları sektöre kazandırıyoruz’’ dedi.

Gençlerin tasarım fikirlerinin sektörün geleceğine ışık tutacağını ifade eden Başkan Fikret Kileci, "Bugün kumaşa iyi bir tasarım diyebilmemiz için onun aynı zamanda doğa dostu, dayanıklı ve sürdürülebilir olması gerekiyor. Sektörde farkındalık oluşturacak adına sürdürülebilirlik bu sene de yarışmamızın gündeminde yer alacak’’ diye konuştu.



Son başvuru 12 Temmuz 2024

Her bir kategoride birincilere 300 bin TL, ikincilere 200 bin TL ve üçüncülere 100 bin TL para ödülü verilecek olan yarışmada aynı zamanda 150 bin TL tutarında Sürdürülebilirlik Özel Ödülü de bulunuyor.



Yarışmanın en önemli ödüllerinden biri olan “Sürdürülebilirlik Özel Ödülü” sürdürülebilir moda anlayışı doğrultusunda hızlı modanın oluşturduğu ekolojik zararları azaltmak ve daha yaşanılabilir, nefes alan bir dünya oluşturmanın bilinciyle finalistler arasından sürdürülebilirlik puanı dikkate alınarak 1. olan kişiye verilecektir.



Toplam para ödülü 1 milyon 950 bin TL olan yarışmada, ayrıca her bir kategorinin birincileri Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak olan değerlendirme neticesinde uygun görülmesi halinde 1 yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitim görme imkânına sahip olabilecekler. Ek olarak her bir kategoride dereceye giren ilk 3 finalist ile Sürdürülebilirlik Özel Ödülü sahibine PR ve Tanıtım Desteği Ödülü verilecektir.

