Gıda ürünlerinde yaşanan artışın ardından Türk kahvesi de nasibini aldı. Son bir ay içerisinde Türk kahvesine yüzde 15 zam geldi. Böylece Türk kahvesinin kilosu 460 TL’den satılırken, 100 gramı ise 46 TL’den satılıyor. Eminönü esnafı ise gelen zammın döviz bazlı ve giderlerin yükselmesinden kaynaklı olduğunu söyledi.



Alışverişe gelen bazı vatandaşlar genel olarak gıda enflasyonuna göre kahvedeki fiyat artışlarının düşük olduğunu belirtirken, bazıları ise kahveye gelen zamdan şikayet ederek, geleneksel lezzetin tadının kaçtığını söyledi.



“Yaklaşık 1 ay içerisinde yüzde 15 zam geldi”

Türk kahvesi satışlarının iyi olduğunu belirten Eminönü esnafı Hüseyin Yavuzer, “Satışlar iyi olunca fiyatlarda yansıma oluyor. Yaklaşık 1 ay içerisinde yüzde 15 zam geldi. Tabi zam kahve içenleri etkilemiyor. Zam gelmeden önce kilo fiyatı 390 TL civarındaydı şu anda ise 460 TL. Kahve tüketimi çok fazla o yüzden zamlar etkilemiyor. Türk kahvesine gelen zammı döviz bazlı olmasını ve giderlere bağlıyoruz. Eskiden kilo şeklinde alıyordu vatandaş şimdi gram olarak almayı daha çok tercih ediyorlar. Taze çekilmiş kahve ile rafta satılan kahvenin arasında tazelik farkı vardır. Burası turistlik bölge o yüzden yabancılarda merak edip çok fazla alıyorlar” şeklinde konuştu.



“Kahve her keseye hitap ediyor”

Kahveye yapılan zammı çok bulmadığını belirten bir vatandaş, “Genel olarak hayat pahalı. Sonuçta kahve zevk meselesidir. Kahve her keseyi hitap ediyor o yüzden kilo ile alma şartı yok gram olarak alabiliyorsunuz. Ben her sene alıyorum. Ben hediye olarak yarım kilo aldım 230 TL verdim. Ama kendim için geldiği zaman 1 kilo alacağım. O yüzden kahveye yapılan zam bence çok fazla değil” dedi.



“Kahvenin bile tadı kaçtı derlerdi burada onu gördük”

Kahveye yapılan zammı fazla bulan bir diğer vatandaş ise “Eskisi gibi kilo olarak alamıyoruz. 100 gram alabildim. Daha uyguna bulursam toplu satılan yerlerden almayı tercih ediyorum. Kahvenin bile tadı kaçtı derlerdi burada onu gördük. Kahvenin 40 yıl hatırı var derlerdi insanlar artık bunu bile ağız tadıyla içemeyecek” diye konuştu.