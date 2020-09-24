Zonguldak’taki cinayette yasak aşk şüphesi
ZONGULDAK’IN EREĞLİ İLÇESİ’NDE GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE MEYDANA GELEN BURHAN KARAKUŞ CİNAYETİ İLE İLGİLİ TUTUKLANAN 3 KİŞİ İFADE VERDİ. EŞİ İLE YASAK İLİŞKİ YAŞADIKLARINDAN ŞÜPHELENDİĞİNİ SÖYLEYEN U.O., CİNAYETİ KENDİSİNİN İŞLEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ.
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen Burhan Karakuş cinayeti ile ilgili tutuklanan 3 kişinin savcılık ifadeleri ortaya çıktı.
Olay, 19 Eylül’de Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Dedeler köyünde meydana geldi. Burhan Karakuş’un intihar süsü verilerek öldürülmesi olayının ardından gözaltına alınan U.O., E.K. ve K.O. isimli üç şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekiplerinin soruşturma kapsamında gözaltına alındığı sırada parmaklarında swap örnekleri alınan U.O.’nun, Karakuş’un öldüğü silahla eşleşmesine rağmen suçlamaları kabul etmedi. U.O ayrıca, verdiği ifadesinde eşinin kendisini Burhan Karakuş ile aldattığını düşündüğünü de kaydederek, "Eşimin telefonunda mesajlarını gördüm ve eşim yazıyormuş gibi kendisi ile mesajlaşmaya başladım. Sonra kendisini arayıp mesajları sorduğumda ise aralarında bir şey olmadığını ve bir anlık boşlukta yazdığını söyledi. Bende buna inandım ve bir şey yapmadım" dedi. U.A., eşi ile uzun süredir çocuklarının olmadığını ve tüp bebek tedavisi gördüğünü ve son dönemde de eşinin hamile kalması üzerine çocuğun Burhan Karakuş’tan olduğunu tahmin ettiğinden DNA testi istediğini söyledi.
Öte yandan cinayet suçlaması ile tutuklanan diğer şüpheliler E.K. ve K.O. da ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyerek, olay saatinde Burhan Karakuş ile birlikte olmadıklarını öne sürdükleri öğrenildi.
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