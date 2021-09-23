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Zonguldak’ta sağanak yağış etkili oldu

Batı Karadeniz’de beklenen sağanak yağış Zonguldak’ta gece saatlerinden itibaren etkisini aralıklarla gösteriyor.

ZONGULDAK 23.09.2021, 14:11
Zonguldak’ta sağanak yağış etkili oldu

Batı Karadeniz’de beklenen sağanak yağış Zonguldak’ta gece saatlerinden itibaren etkisini aralıklarla gösteriyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Batı Karadeniz’de beklenen sağanak yağış uyarısının ardından Zonguldak’ta sağanak yağış aralıklarla etkisini gösterdi. Dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış Zonguldak’ın yarı sıra Düzce, Bartın çevrelerinde de etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise bina girişleri ve saçak altlarına geçerek dinmesini bekledi. Tedbirli davranan vatandaşlar şemsiye ile kendilerini korudu.

Öte yandan ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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