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Zonguldak’ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

ZONGULDAK 28.06.2021, 19:33
Zonguldak’ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Kavaklık Mahallesi Devrek Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Kepez Mahallesi istikametine seyir eden Emrah T. idaresindeki 34 GY 5196 plakalı Fiat marka otomobil, aynı istikamete giden Okan Ç. (34) idaresindeki 03 HK 772 plakalı hafif ticari kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Esra T. ile kamyonet sürücüsü Okan Ç. yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ayrı ambulanslara alarak Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kaza bölgesine gelen polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak, yolu trafiğe kapattı. Çekicilerin yardımıyla araçlar yoldan kaldırıldı.

Polis sürücülerin ifadelerini alırken, kazaya karışan araçta yolcu olarak bulunan ve şoka giren kadını yakınları teselli etti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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