Zonguldak’ta motorlu kara taşıtları 159 bin 698 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü Şubat ayı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı.

TÜİK’in verilerine göre Zonguldak’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 2021 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla 97 719 adedi otomobil olmak üzere 159 698 adet oldu. Zonguldak’ta 2021 yılı Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerine göre il genelinde 159 bin 698 motorlu kara taşıtı bulunuyor. Bunların 97 bin 719’unu otomobil grubu, 4 bin 353’ünü minibüs, bin 785’ini otobüs, 26 bin 119’unu kamyonet, 6 bin 289’unu kamyon, 12 bin 981’ini motosiklet, 9 bin 965’ini traktör ve 487’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Şubat ayında illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtları istatistikleri de açıklandı. Buna göre Zonguldak’ta 2 bin 561 motorlu kara taşıtının devri gerçekleştirildi. Bunladan bin 764’ünü otomobil, 70’ini minibüs, 26’sını otobüs, 288’ini kamyonet, 82’sini kamyon, 146’sını motosiklet, 81’ini traktör ve 4’ünü özel amaçlı motorlu kara taşıtları oluşturdu.