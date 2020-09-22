Zonguldak’ta kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi
ZONGULDAK VALİLİĞİ ÖNCÜLÜĞÜNDE "ZONGULDAK'IN KANINDA HAYAT VAR, SENSİZ OLMAZ KAN DOSTUM" SLOGANI İLE KAN BAĞIŞI VE KÖK HÜCRE BAĞIŞI KAMPANYASI DÜZENLENDİ.
Zonguldak Valiliği öncülüğünde "Zonguldak’ın Kanında Hayat Var, Sensiz Olmaz Kan Dostum" sloganı ile kan bağışı ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi.
Zonguldak Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen kan bağış kampanyası organizasyonu Valilik binası önünde düzenlendi. 22-23-24 Eylül 2020 tarihleri arasında ilki gerçekleştirilecek olan ve geleneksel hale getirilmesi planlanan kan ve kök hücre bağışında, 3 gün boyunca vatandaşlar kan ve kök hücre bağışında bulunabilecek.
Programın açılışına AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Türk Kızılayı Derneği Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, protokol üyelerine organizasyon hakkında bilgiler vererek "Kan bankacılığı alanında, kanın güvenli kan bağışçılarından temin edilmesi, kalite standartlarına uygun olarak testlerden geçirilmesi ve uygun koşullarda kurumlarına iletilmesi sürecinde en önemli etken gönüllü kan bağışçılarının varlığıdır. Her ülkenin kendi kan ihtiyacını gönüllü kan bağışçılarından sağlaması büyük önem arz ediyor" dedi.
Vali Mustafa Tutulmaz da kanın sürekli ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı.
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