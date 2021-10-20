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Zonguldak’ta jandarma ekipleri servis araçlarını denetledi

Zonguldak’ta jandarma ekipleri okul servis ile personel servis taşımacılığı yapan araçları denetledi.

ZONGULDAK 20.10.2021, 12:24
Zonguldak’ta jandarma ekipleri servis araçlarını denetledi

Zonguldak’ta jandarma ekipleri okul servis ile personel servis taşımacılığı yapan araçları denetledi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan toplam 168 adet okula öğrenci ve personel taşıması yapan tüm okul servis aracı ile personel servis taşımacılığı yapan araçları denetledi. 2021-2022 Yılı Eğitim Öğretim Yılının son 1 aylık süre içerisinde toplam 871 Okul Servis aracı kontrol edildi.

10 okul servis aracına cezai işlem uygulanarak ilgili kanun ve yönetmelik şartlarına uymadıkları gerekçesi ile 4 Okul servis aracı trafikten men edildi. Çocukların ve öğretmenlerin yanı sıra eğitim öğretim bünyesinde faaliyet gösteren tüm vatandaşların okullarına güvenli bir şekilde gidip gelmelerini sağlamak amacıyla denetimlerin süreceği belirtildi.

Trafik Dedektifleri Eğitim projesi kapsamında planlamaların yapılarak 3-17 yaş aralığındaki çocuk ve öğrencilere yönelik eğitim ve seminerlerin icrasına başlanıldı. Okul Geçidi Görevlisi Eğitimlerinin “Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük” kampanyası ile birlikte düzenlenerek daha önce belirlenen hedefler doğrultusunda icra edileceği öğrenildi.

Tüm Okul Servis Araçlarının, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ve diğer kanunlarda belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarının titizlikle kontrol edilirken, teknik ve fiziki şartları taşımayan araçların tespit edilerek düzenlenen Denetleme Kontrol Formu ile İl/ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bildirildi.

Milli Eğitim Müdürlükleri ile koordine kurularak tüm okullarda eğitim ve seminer faaliyetleri planlanarak icra edilmeye başlandığı belirtildi.

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