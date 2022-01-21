Zonguldak’ta 94 bin 108 öğrencinin karne heyecanı

Zonguldak da 2021-2022 Eğitim Öğretim 1. Yılı Kanaat Dönemi’nde 94 bin 108 öğrencinin karne sevinci yaşayacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, 2021-2022 Eğitim Öğretim 1. Yılı Kanaat Dönemi’nin 21 Ocak 2022 Cuma günü tamamlandığını ve 7 Şubat 2022 tarihinde ise yeni dönemin ders zilinin çalacağını söyledi. Yarı yıl tatilinde öğretmenlerin yanı sıra öğrencilerin Covid-19 kurallarına titizlikle uymaları uyarısında bulunan Aldoğan, "İlimiz genelinde 7 bin 800 öğretmen, 36 anaokulunda 8 bin 939 öğrenci, 188 ilkokulunda 26 bin 816 öğrenci, 119 ortaokulunda 28 bin 403 öğrenci, 89 lisede 29 bin 950 öğrenci olmak üzere toplamda 94 bin 108 öğrencimiz bugün tatile giriyor" ifadelerine yer verdi.