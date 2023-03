Zonguldak’ta 3 yeni BİLSEM daha hizmete girdi

Zonguldak genelinde hizmet verecek olan 5 Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) için 2 bin 913 öğrenci yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alındı. Mazerete bağlı olarak ön değerlendirme uygulamasına katılamayan öğrenciler 8-9 Nisan 2023 tarihlerinde uygulamaya dahil edilecekler.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan "BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu’na göre BİLSEM öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinde yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler arasından yapılıyor. Her okulda 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinden her bir yetenek alanı için belirtilen her bir sınıf düzeyindeki toplam öğrenci sayısının en fazla yüzde 20’si aday gösterilebiliyor. Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebiliyor. Zonguldak’taki 5 BİLSEM için tanılama süreci Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuzdaki takvime göre işletiliyor.

BİLSEM için ön değerlendirme uygulamasına katılan öğrencilerle ilgili paylaşımda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan; şöyle dedi:

“Örgün eğitim kurumlarımıza devam eden ve genel zihinsel, resim veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitimi vermek üzere Bakanlığımız tarafından açılan ilimizdeki 5 BİLSEM için 2913 öğrencimiz ön değerlendirme uygulamasına katıldı. Mazeretleri sebebiyle ön değerlendirme uygulamasına katılamayan öğrencilerimiz 8-9 Nisan 2023 tarihlerinde uygulamaya katılacaklar. Ön değerlendirme uygulamaları genel zihinsel yetenek alanı için rehberlik Araştırma Merkezlerimizde tablet bilgisayarlar üzerinden yapıldı. Resim ve müzik yetenek alanları için ise öğrencilerimizin kayıtlı bulundukları okullarda elektronik ortamda tamamlanacak. Deprem bölgesinden gelen öğrencilerimizin genel zihinsel yetenek, müzik ve resim değerlendirme takvimi, Bakanlığımızca ayrıca açıklanacak. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından elektronik ortamda ilan edilecek.

İlimizde hizmet veren Zonguldak Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Bilim ve Sanat Merkezi, Ereğli Şahinde Hayrettin Yavuz Bilim ve Sanat Merkezi’nden sonra bu eğitim öğretim yılının ikinci sezonunda hizmet vermeye başlayan Alaplı , Devrek, Çaycuma ilçelerimizde açılan BİLSEM’ lerle birlikte toplam 5 bilim ve sanat merkezi ilimizde öğrencilerimize hizmete edecek.

Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof.Dr.Mahmut ÖZER’in talimatı ile ilimizde yeni 3 BİLSEM açıldı. Bu merkezlerimiz tüm hazırlıklarını tamamladılar. Bakanlığımızın desteği ile araç-gereç, donanım ihtiyacı tamamlanan merkezlerimizde; genel yetenek, görsel sanatlar veya müzik alanında özel yetenekli öğrencilerimiz, yeteneklerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak için okul saatleri dışında destek eğitimi veriliyor. Bu eğitimler kapsamında öğrencilerimize; iletişim, iş birliği, grupla çalışma, öğrenmeyi öğrenme, problem çözme, bilimsel araştırma, girişimcilik, eleştirel ve etkili düşünme, etkili karar verme, teknoloji okuryazarlığı, sosyal sorumluluk, kaynakları etkin kullanma becerileri kazandırılmaktadır.

Ülkemizin geleceğinde var olacak olan, aydınlık yarınlarımıza hizmet edecek olan bu öğrencilerimizin, üstün yeteneklilerini potansiyellerini en üst düzeyde kullanarak kendilerini gerçekleştirmeleri, yeteneklerine uygun bir eğitimle sağlanabilir. Bu imkanları öğrencilerimize sağlamak için eğitim ailemiz var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Çocuklarımız geleceğimiz. Eğitimin gücü, yarınlarımızın gücü demek.”