Zonguldak’ta 2 otomobil çarpıştı : 2 yaralı

Zonguldak’ın Kozlu İlçesinde iki otomobilin karıştığı kazada iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Kozlu İlçesi Köprülü Kavşak mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Ramazan Akçelebili’nin kullandığı 67 EC 196 plakalı otomobil, Doğa Kurçer’in kullandığı 26 AAT 167 plakalı otomobile çarptı. Kazada Doğa Kurçer’in yanında yolcu olarak bulunan Ayşe Temel ve Sunal Temel yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Ayşe ve Suna Temel’e ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü.

Hastada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.