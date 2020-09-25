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Zonguldak Havalimani pist çalışmaları yerinde incelendi
ZONGULDAK'IN ÇAYCUMA İLÇESİ SALTUKOVA BELDESİNDE BULUNAN ZONGULDAK HAVALİMANI'NIN PİST ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELENDİ.
ZONGULDAK 25.09.2020, 14:40
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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Saltukova beldesinde bulunan Zonguldak Havalimanı’nın pist çalışmaları yerinde incelendi.
TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Komisyon Başkanı İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya beraberinde Zonguldak AK Parti Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar ile AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun Zonguldak Havalimanına yapılan pist uzatma çalışmalarını yerinde inceledi.
Zonguldak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz ve Havalimanı Müdürü Hasan Özşahin gelinen nokta ve yapılacak işler hakkında heyete bilgiler aktarılarak, 1 Ekim tarihinden itibaren başlanılacak olan mevcut pistin genişletilmesi çalışmaları koordine edilerek havalimanının eksikleri hususunda fikir alışverişinde bulunuldu.
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