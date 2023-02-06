Zonguldak Belediyesi’nde TOGG’un alımına onay çıktı

Zonguldak Belediyesi bünyesi kazandırılması amacıyla meclise sunulan yerli otomobil TOGG’un satın alınması oy çokluğu ile kabul edildi.

Zonguldak Şubat ayı ikinci birleşimi bugün Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan yönetiminde belediye Meclis toplantı salonunda yapıldı. Birleşim açılış ve yoklamanın ardından başladı. Mecliste Fen İşleri Müdürlüğünün 20.01.2023 tarihli ve 64063 sayılı, Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun 85. maddesinin b bendi ve 237 sayılı Taşıt Kanunun 10. maddesi gereği yerli ve milli elektrikli aracı olan TOGG marka SUV model otomobilden 1 adet satın alınabilmesi ve satın alma ile ilgili tüm iş ve işlemler için Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan’a yetki verilmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu görüşüldü.

Maddeye Cumhuriyet Halk Partisi red oyu verirken madde oy çokluğu kabul edildi.