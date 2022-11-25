ZBEÜ’de sergi ile kadına yönelik şiddet farkındalığı oluşturdular

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tarafından Sezai Karakoç Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikle şiddet farkındalığına dikkat çekildi.

Etkinlikte farklı sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik ortamlardan kadınları temsil eden figürler ve algı oluşturmayı hedefleyen sloganların yer aldığı görseller kullanıldı.

Sergide, şiddetin önlenmesine yönelik sloganların yanı sıra şiddete uğrayan kadının izleyeceği yolların da yer aldığı bilgi mesajları ve akıllı telefon uygulamalarının bulunduğu dövizler ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Gümüş, günün anlam ve önemine yönelik yaptığı konuşmada kadının topluma güç veren varlığının şiddetle yok edilemeyeceğine inandığını vurguladı.

“Şiddet insanlık için kabul edilebilir bir kavram değildir. Kadına, çocuğa ya da herhangi bir canlıya uygulanan şiddet aslında yaşantımızı tümden yaralıyor” diyen Gümüş, gençlerin bu noktada bilinçli olmasının şiddetin önlenmesi için bir fırsat olduğunu ifade etti. Düzenlenen etkinliğin bu amaca ulaşacağına inandığını belirten Doç. Dr. Gümüş, konuşmasının sonunda emeği geçen Yüksekokul Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Nebahat Eler ve idari personel Aynur Tali başta olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür etti.