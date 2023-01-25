ZBEÜ’de AR-GE Proje Pazarı hazırlık toplantısı yapıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek Farabi Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı’nın hazırlık toplantısı dün Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu başkanlığında yapıldı.

Rektörlük Senato Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu, Ar-Ge Proje Pazarı Düzenleme Kurulu ve Bilim Kurulu Üyeleri katıldı.

Etkinliğin yapılacağı tarihler ve verilecek ödüllerin değerlendirildiği toplantı yaklaşık bir saat sürdü.