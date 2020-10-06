Zabıtadan fırınlara gramaj baskını

Zonguldak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince işletmelerde gramaj, hijyen ve korona virüs tedbir kontrolleri yapıldı.

Zonguldak’ta 18 işletme denetlendi. Esnaf ve Sanatkarlar Odalar birliğinin kararlarına aykırı ve eksik gramajlı ekmekleri satışa sunan 2 işletmeye, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satışa sunduğu 1 işletmeye, umumi temizlik kurallarına uyulmadığından ise 1 işletmeye idari para cezası uyguladı. Zabıta Müdürlüğü denetimlerin periyodik aralıklarla devam edeceği eksik hususların giderilerek genel kurallara uyulması konusunda uyarıda bulundu.