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Veli Köyü Spor Kulübü olağan kongresi yapıldı
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 2’nci Amatör Lig takımlarından Veli Köyü Spor Kulübü Olağan Kongresi gerçekleşti.
ZONGULDAK 28.03.2021, 11:51
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 2’nci Amatör Lig takımlarından Veli Köyü Spor Kulübü Olağan Kongresi gerçekleşti.
Yapılan kongrede Başkan Mithat Oruç oy birliği ile tekrar kulüpbaşkanı seçildi.Veli Köyü Spor Kulübü Mithat Oruç başkanlığındaki yönetim şu şekilde oluştu; Başkan Yardımcısı Sertan Adıyaman, Mali Sekreter Murat Üstünkol, Genel Sekreter Şevki Şahin, Teşkilatlandırma Sekreteri Erhan Kocaağa,ASKF delegeliklerine Erol Ünlü, Sertar Adıyaman, Şevki Şahin oy birliği ile seçildi.